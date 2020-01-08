#Букви зібрали інформацію про те, ким вони були.
Віцепрезидент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський під час брифінгу заявив, що, з огляду на тривалість і складність рейсу, на борту були одні з найдосвідченіших пілотів та бортпровідників.
Володимир Гапоненко, командир екіпажу
Як повідомлялося, за плечима Гапоненка 11 тисяч годин нальоту.
У нього є дружина і двоє дітей.
У соцмережах зазначено, що він з Києва.
Дружина Гапоненка, Катерина, розповіла журналістам, що її чоловік був пілотом все життя, і не уявляв життя без неба. Вона додала, що тримає себе в руках, тому що в сім’ї є двоє дітей. Також вона сказала, що перед вильотом просила чоловіка не летіти до Ірану, але він сказав, що не може так вчинити.
У Національному авіаційному університеті заявили, що Гапоненко — їх випускник.
Олексій Наумкін, інструктор на літаку
На його рахунку 12 тисяч годин польотів
Пілот і користувач Facebook Сергій Чорний зазначив, що Наумкін був його одногрупником, одним з найкращих студентів на курсі. Також він зазначив, що Наумкін був з династії пілотів.
Сергій Хоменко, другий пілот
За його спиною – 7 600 годин нальоту.
У минулому він був командиром підрозділу Військово-Транспортної авіації України Блакитна стежа.
За час роботи Хоменко освоїв пілотування літаків Вoeing-767 і Boeing-737. Його згадують, як справжнього майстра своєї справи.
Катерина Статнік, бортпровідниця
Катерині 27 років. Судячи з фото в соцмережі Instagram, Новий рік вона зустріла в Києві.
Марія Микитюк, бортпровідниця
Марії 24 роки.
Вона навчалася в Національному авіаційному університеті з 2012 по 2018 рік.
Про неї відгукуються як про дуже яскраву, гарну, веселу й душевну дівчину. Вона родом з Івано-Франківська.
“Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати”.
В Instagram дівчина писала, що побувала в 23 країнах. Вона викладала чимало світлин з поїздок.
Валерія Овчарук, бортпровідниця
Дівчина родом з Луганська, мешкала в Києві.
В особистому профілі в соцмережах дівчина публікувала фото з США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.
“Робота, я тебе люблю” – підписала своє останнє фото загибла.
Юлія Сологуб, бортпровідниця
Юлія Сологуб уродженка Нововолинська (Волинь). У грудні 2019 року їй виповнилося 25 років.
Бортпровідником вона працювала майже півроку.
Ігор Матьков, бортпровідник
Йому було 34 роки. Вивчав іноземні мови. Закінчив Кіровоградське льотне училище.
У МАУ пропрацював 10 років.
“Наш дорогий друг Ігор Матьков був серед бортпровідників МАУ. Нехай твоя душа спочиває з миром. Ти був прекрасним”, – написав друг загиблого Владислав Перес.
Денис Лихно, бортпровідник
Хлопець у 2018 році закінчив НАУ.
Він також працював в МАУ всього півроку.
Пасажири
Олена Малахова, 38 років
Олена Сергіївна Малахова – директор авіакомпанії ТОВ “Скайавіатранс”. Відомо, що компанія займалася перевезенням вантажів. Іл-76, що належав їй, розбомбили 5 серпня 2019 року в лівійському місті Місурата. Літак за офіційною версією віз гуманітарний вантаж з Анкари.
Також загинула Ольга Кобюк, котрій 61 рік.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що станом на вчорашній день не було передумов забороняти авіаперельоти в повітряному просторі Ірану.