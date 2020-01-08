Внаслідок аварії Boeing-737-800 української авіакомпанії МАУ зі 176 загиблих було 11 українців - 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

#Букви зібрали інформацію про те, ким вони були.

Віцепрезидент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський під час брифінгу заявив, що, з огляду на тривалість і складність рейсу, на борту були одні з найдосвідченіших пілотів та бортпровідників.

Володимир Гапоненко, командир екіпажу

Як повідомлялося, за плечима Гапоненка 11 тисяч годин нальоту.

У нього є дружина і двоє дітей.

У соцмережах зазначено, що він з Києва.

Дружина Гапоненка, Катерина, розповіла журналістам, що її чоловік був пілотом все життя, і не уявляв життя без неба. Вона додала, що тримає себе в руках, тому що в сім’ї є двоє дітей. Також вона сказала, що перед вильотом просила чоловіка не летіти до Ірану, але він сказав, що не може так вчинити.

У Національному авіаційному університеті заявили, що Гапоненко — їх випускник.

Олексій Наумкін, інструктор на літаку

На його рахунку 12 тисяч годин польотів

Пілот і користувач Facebook Сергій Чорний зазначив, що Наумкін був його одногрупником, одним з найкращих студентів на курсі. Також він зазначив, що Наумкін був з династії пілотів.

Сергій Хоменко, другий пілот

За його спиною – 7 600 годин нальоту.

У минулому він був командиром підрозділу Військово-Транспортної авіації України Блакитна стежа.

За час роботи Хоменко освоїв пілотування літаків Вoeing-767 і Boeing-737. Його згадують, як справжнього майстра своєї справи.

Катерина Статнік, бортпровідниця

Катерині 27 років. Судячи з фото в соцмережі Instagram, Новий рік вона зустріла в Києві.

Марія Микитюк, бортпровідниця

Марії 24 роки.

Вона навчалася в Національному авіаційному університеті з 2012 по 2018 рік.

Про неї відгукуються як про дуже яскраву, гарну, веселу й душевну дівчину. Вона родом з Івано-Франківська.

“Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати”.

В Instagram дівчина писала, що побувала в 23 країнах. Вона викладала чимало світлин з поїздок.

Валерія Овчарук, бортпровідниця

Дівчина родом з Луганська, мешкала в Києві.

В особистому профілі в соцмережах дівчина публікувала фото з США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.

“Робота, я тебе люблю” – підписала своє останнє фото загибла.

Юлія Сологуб, бортпровідниця

Юлія Сологуб уродженка Нововолинська (Волинь). У грудні 2019 року їй виповнилося 25 років.

Бортпровідником вона працювала майже півроку.

Ігор Матьков, бортпровідник

Йому було 34 роки. Вивчав іноземні мови. Закінчив Кіровоградське льотне училище.

У МАУ пропрацював 10 років.

“Наш дорогий друг Ігор Матьков був серед бортпровідників МАУ. Нехай твоя душа спочиває з миром. Ти був прекрасним”, – написав друг загиблого Владислав Перес.

Денис Лихно, бортпровідник

Хлопець у 2018 році закінчив НАУ.

Він також працював в МАУ всього півроку.

Пасажири

Олена Малахова, 38 років

Олена Сергіївна Малахова – директор авіакомпанії ТОВ “Скайавіатранс”. Відомо, що компанія займалася перевезенням вантажів. Іл-76, що належав їй, розбомбили 5 серпня 2019 року в лівійському місті Місурата. Літак за офіційною версією віз гуманітарний вантаж з Анкари.

Також загинула Ольга Кобюк, котрій 61 рік.