Вчора після повідомлення про катастрофу авіалайнера МАУ в Ірані Президент Володимир Зеленський в своїх соціальних мережах змінив обкладинку, встановивши траурну свічку, а ось аватарку не змінив - так і залишив життєрадісне фото. Це і викликало обурення користувачів соціальних мереж.

Про це розповідають #Букви.

Після зміни обкладинки в акаунті у Facebook, але з колишньою аватаркою, сторінка в мобільній версії виглядала доволі недоречно:

Крім того, на його сторінці у Twitter повідомлення про авіакатастрофу було розміщено безпосередньо під обкладинкою з побажанням “Веселого Різдва”:

І лише через добу після катастрофи о пів на третю ночі пресслужба Зеленського змінила фотографію президента на більш доречну:

Змінили фото і в Telegram-каналі:

Теж саме зробила і прессекретарка Зеленського Юлія Мендель: