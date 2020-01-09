Про це розповідають #Букви.
Після зміни обкладинки в акаунті у Facebook, але з колишньою аватаркою, сторінка в мобільній версії виглядала доволі недоречно:
Крім того, на його сторінці у Twitter повідомлення про авіакатастрофу було розміщено безпосередньо під обкладинкою з побажанням “Веселого Різдва”:
І лише через добу після катастрофи о пів на третю ночі пресслужба Зеленського змінила фотографію президента на більш доречну:
Змінили фото і в Telegram-каналі:
Теж саме зробила і прессекретарка Зеленського Юлія Мендель:
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повернувся до України з відпочинку в Омані майже через добу після трагедії літака авіакомпанії МАУ в Ірані.
- Нагадаємо, що пресслужба президента вранці 8 січня повідомила, що глава держави негайно повертається в країну з Оману.