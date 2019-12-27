Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Казахстан”.
У профільному міністерстві Казахстану надали інформацію про те, що на борту літака було четверо іноземців. Серед них: двоє українців, громадянин Китаю і громадянин Киргизстану.
Про стан здоров’я українців інформації поки немає.
“Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану”, – сказано в повідомленні міністерства.
У дипломатичному відомстві України інформацію щодо українських громадян перевіряють і поки не підтвердили.
- 27 грудня неподалік від аеропорту Алмати (Казахстан) розбився пасажирський літак з 98 людьми на борту. На даний момент відомо про 14 загиблих, але число жертв зростає.