На борту літака, який розбився в Алмати (Казахстан), було двоє українських громадян.

Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Казахстан”.

У профільному міністерстві Казахстану надали інформацію про те, що на борту літака було четверо іноземців. Серед них: двоє українців, громадянин Китаю і громадянин Киргизстану.

Про стан здоров’я українців інформації поки немає.

“Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану”, – сказано в повідомленні міністерства.

У дипломатичному відомстві України інформацію щодо українських громадян перевіряють і поки не підтвердили.