Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв заявив, що слідчо-оперативна група відпрацьовує кілька версій авіакатастрофи.

Про це повідомляє місцеве видання tengrinews.kz.

Зокрема, слідство відпрацьовує версії технічної несправності літака, погодніх і метеорологічних умов, а також можливих помилок при пілотуванні.

Досудове розслідування проводиться за частиною 3 статті 344 Кримінального кодексу “Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, повітряного, морського чи річкового транспорту, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб”.

“МВС проведе якісне і об’єктивне розслідування причин і обставин, що призвели до краху літака. Вивчаються всі документи, аудіо- та відеозаписи. Призначено ряд експертиз щодо стану повітряного судна”, – сказав Тургумбаєв.

За його словами, зараз слідчі намагаються в точності відновити хронологію подій вчорашнього дня від моменту, коли літак готували до польоту, до самого краху і його можливих причин. Для цього проводиться перевірка роботи всіх наземних і авіаційних служб, що беруть участь в організації та проведенні польотів, допитують свідків та відповідальних за експлуатацію літака осіб.

Уже проведено огляд злітно-посадкової смуги.

З літака вилучили самописці і бортовий журнал.

У МВС Казахстану підкреслили, що літак мав сертифікат льотної придатності до 21 травня 2020 року.