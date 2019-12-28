Про це повідомляє місцеве видання tengrinews.kz.
Зокрема, слідство відпрацьовує версії технічної несправності літака, погодніх і метеорологічних умов, а також можливих помилок при пілотуванні.
Досудове розслідування проводиться за частиною 3 статті 344 Кримінального кодексу “Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, повітряного, морського чи річкового транспорту, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб”.
“МВС проведе якісне і об’єктивне розслідування причин і обставин, що призвели до краху літака. Вивчаються всі документи, аудіо- та відеозаписи. Призначено ряд експертиз щодо стану повітряного судна”, – сказав Тургумбаєв.
За його словами, зараз слідчі намагаються в точності відновити хронологію подій вчорашнього дня від моменту, коли літак готували до польоту, до самого краху і його можливих причин. Для цього проводиться перевірка роботи всіх наземних і авіаційних служб, що беруть участь в організації та проведенні польотів, допитують свідків та відповідальних за експлуатацію літака осіб.
Уже проведено огляд злітно-посадкової смуги.
З літака вилучили самописці і бортовий журнал.
У МВС Казахстану підкреслили, що літак мав сертифікат льотної придатності до 21 травня 2020 року.
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- Пізніше стало відомо, що на борту літака перебувало двоє українських громадян.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття сім’ям загиблих.