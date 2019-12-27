Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою пасажирського літака в Казахстані.

Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

Повідомляється, що Президент Зеленський відправив казахстанському лідеру Касим-Жомарт Токаєва лист зі співчуттями у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака поблизу Алмати.

“3 великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим” , — йдеться в листі.