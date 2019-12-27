Про це повідомили в прес-службі Глави держави.
Повідомляється, що Президент Зеленський відправив казахстанському лідеру Касим-Жомарт Токаєва лист зі співчуттями у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака поблизу Алмати.
“3 великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим” , — йдеться в листі.
- 27 грудня неподалік від аеропорту Алмати (Казахстан) розбився пасажирський літак з 98 людьми на борту. Відомо про 14 загиблих, але число жертв зростає.
- Пізніше стало відомо, що на борту літака перебувало двоє українських громадян.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття сім’ям загиблих.