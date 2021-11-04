Авіакатастрофа в Росії: назвали ймовірну причину падіння

Крижаний дощ міг спровокувати аварію літака Ан-12 в Іркутській області Росії.

Про це повідомило видання “Інтерфакс” з посиланням на свої джерела.

Як сповіщалось, у Росії розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії “Гродно”. Усі, хто був на борту, загинули.

Під час падіння борт спалахнув через паливо, що розлилося. Пожежа розкинулась на 300 квадратних метрів. Відкритий вогонь ліквідували. Рятувальники знайшли останки всіх сімох людей, які перебували в літаку. Серед них – двоє українців. Наразі жертв не ідентифіковано.

Зазначається, що первинний аналіз самописця свідчить про зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло. Отже літак став некерованим.

А супутніми чинниками могло стати перевантаження та неправильне центрування вантажу літака.