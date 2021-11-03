У Росії розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії “Гродно”. Усі, хто був на борту загинули, серед них - двоє українців.

Про це повідомило видання TAСС із посиланням на заяву Міністерства Росії у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

У повідомленні йдеться, що літак зник із радарів о 14:45 за приходом на посадку в місті Іркутськ. На борту перебувало семеро людей. Рятувальники виявили місце аварії поряд із селом Пивовариха.

При падінні борт спалахнув через паливо, що розлилося, пожежа розкинулась на 300 квадратних метрів. Відкритий вогонь ліквідували. Рятувальники знайшли останки всіх сімох людей, які перебували в літаку.

Видео с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском. pic.twitter.com/4PH9YaosKq — РБК (@ru_rbc) November 3, 2021

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що за попередньою інформацією, в авіакатастрофі загинули двоє громадян України. Наразі жертв не ідентифіковано. Для родичів загиблих діє гаряча лінія консульства: +79133791293.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

За фактом катастрофи правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації. Про можливу прчиини катастрофи офіційно не повідомляли.