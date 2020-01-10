Авіакомпанії Австрії та Німеччини скасували рейси в Тегеран

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Авіакомпанії Австрії і Німеччини прийняли відповідне рішення після заяв США про те, що літак міг бути випадково збитий ракетою. У компанії це пояснили так: у зв’язку з “останніми заявами та зміненою оцінкою ситуації з безпекою повітряного простору навколо Тегерана”.
Поки що авіакомпанії скасували тільки заплановані на 10 січня, п’ятницю, регулярні рейси.
Напередодні, 9 січня, німецька авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс LH 600, який рухався з Франкфурта в Тегеран.
Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.