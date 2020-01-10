Авіакомпанії Австрії та Німеччини скасували рейси в Тегеран

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines і німецька Lufthansa заявили про скасування рейсів в Тегеран (Іран) після краху українського літака.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Авіакомпанії Австрії і Німеччини прийняли відповідне рішення після заяв США про те, що літак міг бути випадково збитий ракетою. У компанії це пояснили так: у зв’язку з “останніми заявами та зміненою оцінкою ситуації з безпекою повітряного простору навколо Тегерана”.

Поки що авіакомпанії скасували тільки заплановані на 10 січня, п’ятницю, регулярні рейси.

Напередодні, 9 січня, німецька авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс LH 600, який рухався з Франкфурта в Тегеран.