В результаті ракетного обстрілу американських військових баз, а також через катастрофу літака Boeing, авіакомпанії десяти країн не рекомендують цивільним літакам використовувати повітряний простір над Іраном, Іраком, а також територією над Оманским і Перською затоками.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило своїм не військовим літакам польоти над Іраном, Іраком, а також акваторіями Оманської і Персидської заток.

Компанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений термін.

“Ми прийняли рішення скасувати всі польоти в Іран на невизначений термін. Зараз МАУ виконує всі міжнародні процедури, які пов’язані з подібними подіями. Спеціальним органом розслідування створюється комісія – авіакомпанія також візьме участь в її роботі”, – розповів Євген Дихне, президент МАУ.

Російське інформагентство “ТАСС” повідомило, що “Росавіація” направила в російські авіакомпанії рекомендацію не використовувати повітряний простір Ірану і Іраку, а також не літати над Перською і Оманською затоками.

Також польоти заборонила французька авіакомпанія Air France і німецька Lufthansa.

“В якості запобіжного заходу і після оголошення про повітряні удари Air France вирішила призупинити польоти повітряним простором Ірану і Іраку. Плани польотів коригуються в режимі реального часу відповідно до рішень французької влади та представників інших урядів в усьому світі, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки польотів”, – сказали в авіакомпанії Air France.

Компанія Lufthansa здійснювала щоденні рейси з Тегерана (Іран).

Після ракетних ударів Ірану по базах США в Іраку, польоти цивільних літаків в регіоні заборонили авіакомпанії ОАЕ: Emirates Airline і Flydubai.

Також відомо про те, що Йорданська авіакомпанія Royal Jordan скасувала рейси з Аммана в Багдад.

Бахрейнська авіакомпанія Gulf Air скасувала всі рейси до столиці Іраку Багдад і місто Наджаф.

Єгипетська авіакомпанія EgyptAir з міркувань безпеки призупинила польоти в столицю Іраку Багдад з 8 по 10 січня.

Авіакомпанія Malaysia Airlines оголосила про зміну маршрутів польотів в повітряному просторі Ірану.

“У зв’язку з останніми подіями, в яких він втягнутий Іран, компанія відмовляється від польотів в повітряному просторі цієї держави”, – йдеться в повідомленні.

Оновлено 13:10.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити всі польоти над територією Ірану та Іраку.