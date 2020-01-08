Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило своїм не військовим літакам польоти над Іраном, Іраком, а також акваторіями Оманської і Персидської заток.
Компанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений термін.
“Ми прийняли рішення скасувати всі польоти в Іран на невизначений термін. Зараз МАУ виконує всі міжнародні процедури, які пов’язані з подібними подіями. Спеціальним органом розслідування створюється комісія – авіакомпанія також візьме участь в її роботі”, – розповів Євген Дихне, президент МАУ.
Російське інформагентство “ТАСС” повідомило, що “Росавіація” направила в російські авіакомпанії рекомендацію не використовувати повітряний простір Ірану і Іраку, а також не літати над Перською і Оманською затоками.
Також польоти заборонила французька авіакомпанія Air France і німецька Lufthansa.
“В якості запобіжного заходу і після оголошення про повітряні удари Air France вирішила призупинити польоти повітряним простором Ірану і Іраку. Плани польотів коригуються в режимі реального часу відповідно до рішень французької влади та представників інших урядів в усьому світі, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки польотів”, – сказали в авіакомпанії Air France.
Компанія Lufthansa здійснювала щоденні рейси з Тегерана (Іран).
Після ракетних ударів Ірану по базах США в Іраку, польоти цивільних літаків в регіоні заборонили авіакомпанії ОАЕ: Emirates Airline і Flydubai.
Також відомо про те, що Йорданська авіакомпанія Royal Jordan скасувала рейси з Аммана в Багдад.
Бахрейнська авіакомпанія Gulf Air скасувала всі рейси до столиці Іраку Багдад і місто Наджаф.
Єгипетська авіакомпанія EgyptAir з міркувань безпеки призупинила польоти в столицю Іраку Багдад з 8 по 10 січня.
Авіакомпанія Malaysia Airlines оголосила про зміну маршрутів польотів в повітряному просторі Ірану.
“У зв’язку з останніми подіями, в яких він втягнутий Іран, компанія відмовляється від польотів в повітряному просторі цієї держави”, – йдеться в повідомленні.
Оновлено 13:10.
Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити всі польоти над територією Ірану та Іраку.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
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