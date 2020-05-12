Авіакомпанії, які анонсують відновлення польотів з України на травень-червень вводять людей в оману.

Про це “Громадському” заявила прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова.

Напередодні стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Наприклад, “Міжнародні авіалінії України” відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa на рейси в червні.

Але це не означає, що Україна може відновити авіасполучення з іншими країнами, адже останнє слово за Кабінетом Міністрів.

“Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа”, – зазначила Герасимова.

“Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня — такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації”, – пояснила прессекретарка.

У відомстві підкреслюють, що важливо орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду.

Раніше в Євросоюзі повідомили про те, що до 15 червня не рекомендується відкриття кордонів для громадян третіх країн.