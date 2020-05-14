Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Повідомляється, що вимоги до пасажирів носити маски будуть носити необов’язковий характер. Разом з тим, авіакомпанії будуть покладатися на співпрацю з пасажирами, а не на суворе дотримання.

За даними CNN, в American Airlines (AAL) повідомили, що клієнтам може бути відмовлено в посадці на якщо вони без маски. Однак, в літаку “політика покриття обличчя стане більш поблажливою” і “роль стюардеси носитиме інформаційний, а не примусовий характер”.

Також в American Airlines, United (UAL) повідомили, що політика носіння масок буде просуватися на підставі уникнення конфронтації з клієнтами.

“Якщо з якоїсь причини ця політика викликає перешкоди на борту, ми порадили нашим бортпровідників використовувати їх навички деескалації, і у них є можливість пересаджувати клієнтів на літаку в міру необхідності”, – йдеться в заяві компанії.

У компанії JetBlue (JBLU) пропонують працівникам в аеропортах сказати клієнтам: “Щоб допомогти нам всім бути в безпеці, тепер клієнти і члени екіпажу повинні носити маски”.