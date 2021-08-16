Авіакомпанії стали облітати повітряний простір Афганістану

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що змінюють маршрути польотів, що особливо торкнулося напрямок польоту з США до Індії.
Замість цього багато рейсів тепер здійснюються над Пакистаном і Іраном.
Авіакомпанії і уряди держав більше стурбовані польотами авіалайнерів над зонами конфлікту після двох смертельних інцидентів з ракетами класу “земля-повітря” в Україні в 2014 році і в Ірані в 2020 році.
Припинено всі комерційні рейси до Кабулу. Авіакомпанія ОАЕ Emirates Airline призупинила всі польоти в афганську столицю до подальшого повідомлення.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
Нагадаємо, що 15 серпня бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула. У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.
15 серпня бойовики без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.
14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.
У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.
Під контроль талібів потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.
Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики “Талібану” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.
Повідомлялося, що Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.
- Німеччина закрила своє посольство в Кабулі і готується відправити військово-транспортні літаки до Афганістану, щоб евакуювати якомога більше своїх громадян.
- Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.