Авіакомпанії стали облітати повітряний простір Афганістану

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що змінюють маршрути польотів, що особливо торкнулося напрямок польоту з США до Індії.

Замість цього багато рейсів тепер здійснюються над Пакистаном і Іраном.

Авіакомпанії і уряди держав більше стурбовані польотами авіалайнерів над зонами конфлікту після двох смертельних інцидентів з ракетами класу “земля-повітря” в Україні в 2014 році і в Ірані в 2020 році.

Припинено всі комерційні рейси до Кабулу. Авіакомпанія ОАЕ Emirates Airline призупинила всі польоти в афганську столицю до подальшого повідомлення.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.