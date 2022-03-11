Про це повідомляє місцеве видання Nur.
Зазначається, що перші декілька рейсів були скасовані ще 9 березня. А починаючи з 11-го скасовані усі польоти. Рішення пояснюється тим, як пояснюють у самій компанії, що “припинення страхового покриття комерційних польотів з РФ або в неї та над її територією”.
А ще раніше про призупинення рейсів до Росії оголосили дві азербайджанські авіакомпанії – “Азербайджанські авіалінії” (AZAL) і Buta Airways.
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