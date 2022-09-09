Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Зазначається, що з 1 жовтня Air Moldova відновлює авіарейси до Росії після того, як у лютому 2022 року рейси до РФ були припинені.
У компанії наголосили, що рішення про відновлення авіасполучення з Росією ухвалили після числених звернень громадян Молдови.
“Також рішення про відновлення рейсів пов’язано з вимогами пасажирів використати квитки, куплені у період пандемії та після закриття повітряного простору у лютому”, – мовиться у заяві.
Як зауважили в Air Moldova, всі ці обставини призвели до труднощів, з якими “щоденно зіштовхуються сотні громадян”. Зокрема людям доводиться купувати нові квитки за вищою ціною та витрачати довше часу на подорож з пересадками.
“Швидкі та безпечні рейси є необхідністю для наших громадян. Відновлення авіасполучення з Росією – це відповідь на вимоги наших громадян”, – резюмували у авіакомпанії.
- Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air, яка нещодавно заявила про відновлення рейсів до столиці РФ, вирішила призупинити плани з відновлення польотів з Москви в Абу-Дабі та у зворотному напрямку.