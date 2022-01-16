Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Air Ocean Airlines.

Причиною компанія назвала затримку постачання повітряних суден і необхідність проведення планового техобслуговування.

У зв’язку із цим вони перенесли виконання польотів до 15 березня 2022 року.

У пресслужбі також зазначили, що у разі придбання квитків на сайті авіакомпанії, кошти автоматично в повному обсязі будуть зараховані на картку, з якої було здійснено оплату.

Також, якщо квиток був придбаний в агента з продажу авіаційних перевезень, необхідно звернутися за місцем його придбання для відшкодування вартості квитка.

“Або пропонуємо Вам зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при покупці наступного квитка надаємо знижку в розмірі 50% вартості квитка. Вибачаємося за завдані незручності!”, – наголосили в авіакомпанії.