Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Air Ocean Airlines.
Причиною компанія назвала затримку постачання повітряних суден і необхідність проведення планового техобслуговування.
У зв’язку із цим вони перенесли виконання польотів до 15 березня 2022 року.
У пресслужбі також зазначили, що у разі придбання квитків на сайті авіакомпанії, кошти автоматично в повному обсязі будуть зараховані на картку, з якої було здійснено оплату.
Також, якщо квиток був придбаний в агента з продажу авіаційних перевезень, необхідно звернутися за місцем його придбання для відшкодування вартості квитка.
“Або пропонуємо Вам зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при покупці наступного квитка надаємо знижку в розмірі 50% вартості квитка. Вибачаємося за завдані незручності!”, – наголосили в авіакомпанії.
- Нагадаємо, що у лютому компанія Ryanair скасує авіарейси зі Львова, Києва та Херсона
- Ірландський лоукостер Ryanair з 5 січня до 1 лютого 2022 року скасував всі рейси з Харкова.