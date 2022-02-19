Флагманський авіаперевізник Німеччини, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa припиняє всі рейси до столиці України з 21 по 28 лютого. Припинять також і сполучення з Одесою.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії на офіційному сайті.

Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше”, – зазначається у заяві.

Відомо, що окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватимуться ще сьогодні й завтра. Пасажирів скасованих рейсів просять зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Водночас авіасполучення з та у Львів зберігаються у звичному режимі.

Також першочергово компанія Lufthansa передала можливість перевезення пасажирів за її маршрутами компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

Наразі Міністерство інфраструктури України веде перемовини з українськими авіаперевізниками з приводу можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів, які компанія Lufthansa Group не зможе здійснити.

Варто зазначити, що спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв зауважив у Twitter, що хоче почути пояснення від Lufthansa щодо скасування польотів.

Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова “російські загрози вторгнення в Україну”. Ви також скоротите рейси до Москви?”, – наголосив він.