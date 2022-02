Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії на офіційному сайті.

Відомо, що окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватимуться ще сьогодні й завтра. Пасажирів скасованих рейсів просять зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Водночас авіасполучення з та у Львів зберігаються у звичному режимі.

Також першочергово компанія Lufthansa передала можливість перевезення пасажирів за її маршрутами компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

Наразі Міністерство інфраструктури України веде перемовини з українськими авіаперевізниками з приводу можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів, які компанія Lufthansa Group не зможе здійснити.

Варто зазначити, що спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв зауважив у Twitter, що хоче почути пояснення від Lufthansa щодо скасування польотів.

As your customer and Ukraine’s official I expect @lufthansa to explain to the passengers the reasons. It would be great to find in your explanations words “Russian threats to invade Ukraine”. Would you also cut your flights to Moscow? pic.twitter.com/oxWMIal7E4

— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) February 19, 2022