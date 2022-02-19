Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії на офіційному сайті.
Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше”, – зазначається у заяві.
Відомо, що окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватимуться ще сьогодні й завтра. Пасажирів скасованих рейсів просять зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Водночас авіасполучення з та у Львів зберігаються у звичному режимі.
Також першочергово компанія Lufthansa передала можливість перевезення пасажирів за її маршрутами компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.
Наразі Міністерство інфраструктури України веде перемовини з українськими авіаперевізниками з приводу можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів, які компанія Lufthansa Group не зможе здійснити.
Варто зазначити, що спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв зауважив у Twitter, що хоче почути пояснення від Lufthansa щодо скасування польотів.
Було б чудово, щоб у ваших поясненнях були слова “російські загрози вторгнення в Україну”. Ви також скоротите рейси до Москви?”, – наголосив він.
As your customer and Ukraine’s official I expect @lufthansa to explain to the passengers the reasons. It would be great to find in your explanations words “Russian threats to invade Ukraine”. Would you also cut your flights to Moscow? pic.twitter.com/oxWMIal7E4
— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) February 19, 2022
- Також Генеральний директор компанії “Ryanair” Майкл О’Лірі розповів, чи припинить його авіакомпанія здійснення польотів до України.
- Нагадаємо, на тлі напруженої зовнішньополітичної ситуації авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” (МАУ) повідомила, що польоти їхніх літаків над Україною не будуть застраховані. Водночас “SkyUp Airlines” продовжить здійснювати польоти над Україною без змін.
- Раніше Кабінет міністрів України (КМУ) створив додатковий державний механізм страхування безпеки польотів в Україні. Для цього із резервного фонду Державного бюджету буде виділено 16,6 млрд гривень.
- Відомо, що нідерландська авіакомпанія KLM, одна з найстаріших у світі, припинить польоти в Україну на тлі загрози ескалації збройного конфлікту з боку Росії. Зокрема Міністерство зовнішніх справ Нідерландів закликає своїх громадян залишити територію України.