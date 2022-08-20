Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що рішення було ухвалено на тлі критики з приводу заяви про відновлення польотів до Москви.
У своїй заяві про відтермінування рейсів у РФ до подальшого повідомлення авіакомпанія не згадала про негативну реакцію у соціальних мережах, яка містила у собі деякі заклики бойкотувати авіакомпанію, але Wizz Air згадала лише “обмеження галузевого ланцюжка постачань”.
Нагадаємо, що у серпні авіакомпанія повідомила про відновлення рейсів до Москви, оскільки раніше Wizz Air призупинила всі рейси до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. У заяві зазначалося, що з 3 жовтня 2022 року, рейси Абу-Дабі – Москва та у зворотному напрямку виконуватимуться щоденно.
Після цієї заяви Wizz Air отримала багато критики у соціальних мережах. Згодом авіакомпанія опублікувала допис, в якому висловила підтримку українському народу, пропонуючи надання 100 тисяч безоплатних квитків. Проте суспільство знову висловило своє обурення у коментарях під цим дописом Wizz Air.
Наприклад, одна із користувачок написала: “Якийсь жарт. Може, краще скасувати плани щодо відновлення рейсів до Росії? Замість цих гучних жестів, будь ласка, подумайте про реальні дії”.
Компанія Wizz Air, яка зареєстрована в Лондоні, володіє 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, чиї літаки мають назву і бренд європейської авіакомпанії. Суверенний фонд Абу-Дабі ADQ володіє 51%. Wizz Air також має сертифікати авіакомпаній (AOC) у Великій Британії та Угорщині.
Варто зазначити, що європейські перевізники припинили польоти в Росію, а російським авіакомпаніям заборонено літати в повітряний простір Євросоюзу у межах санкцій Заходу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- У Німеччині застрягли десять літаків, що належать російським власникам. Вони не можуть залишити країну через європейські санкції.
- Авіакомпанія Zipair прибрала літеру “Z” на хвостах літаків, оскільки пасажири пов’язують її з російським повномасштабним вторгненням.
- Авіакомпанія Ryanair більше не пропонуватиме рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості пального.