Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.

Поки четвертий місяць триває російське повномасштабне вторгнення в Україну, в авіакомпанії заявили про плани змінити зображення на своїх літаках на тлі побоювань пасажирів, що нинішній вигляд може свідчити про підтримку РФ.

  • Авіакомпанія Zipair прибрала літеру «Z» на хвостах літаків, оскільки пасажири пов’язують її з російським нападом

    Джерело: CNN

  • Авіакомпанія Zipair прибрала літеру «Z» на хвостах літаків, оскільки пасажири пов’язують її з російським нападом

    Джерело: CNN

Авіакомпанія Zipair прибрала літеру «Z» на хвостах літаків, оскільки пасажири пов’язують її з російським нападом // 2 фото

Президент компанії Шінго Нішіда повідомив на пресконференції, що клієнти Zipair вже контактували з авіакомпанією, висловивши стурбованість логотипом, який використовувався з 2018 року.

РФ використала “Z”, щоб символізувати свій напад на сусідню країну. Знак був нанесений на танки та уніформу, і ті, хто підтримує Кремль, використали його, щоб оприлюднити свою позицію.

“Наш президент зацікавлений у почутті клієнтів і безпосередньо читає загальні коментарі клієнтів”, – зазначили у пресслужбі компанії.
Авіакомпанія вживає швидких заходів для переходу на нову ліврею. Замість поступового перефарбовування парку літаків, Zipair з 18 червня покриють хвостові плавники наклейками. Потім літаки поступово перефарбовуватимуть, починаючи з грудня 2022 року до весни 2023 року.