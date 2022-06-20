Токійська компанія Zipair оголосила, що з 18 червня прибирає літеру "Z" зі своїх хвостових плавників, замінивши їх геометричним малюнком зі смуг.

Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN.

Поки четвертий місяць триває російське повномасштабне вторгнення в Україну, в авіакомпанії заявили про плани змінити зображення на своїх літаках на тлі побоювань пасажирів, що нинішній вигляд може свідчити про підтримку РФ.



Авіакомпанія Zipair прибрала літеру «Z» на хвостах літаків, оскільки пасажири пов’язують її з російським нападом // 2 фото

Президент компанії Шінго Нішіда повідомив на пресконференції, що клієнти Zipair вже контактували з авіакомпанією, висловивши стурбованість логотипом, який використовувався з 2018 року.

РФ використала “Z”, щоб символізувати свій напад на сусідню країну. Знак був нанесений на танки та уніформу, і ті, хто підтримує Кремль, використали його, щоб оприлюднити свою позицію.

“Наш президент зацікавлений у почутті клієнтів і безпосередньо читає загальні коментарі клієнтів”, – зазначили у пресслужбі компанії.