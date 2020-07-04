Про це повідомляє CNN Business.
Скорочення торкнеться також дочірніх компаній Air France.
Зокрема, повідомляється про 1 020 робочих місць в регіональному французькому авіаперевізнику HOP!, дочірньої компанії Air France. Це практично половина їх штату. Вони будуть звільняти співробітників поступово, протягом трьох років.
У Air France зазначили, що за час карантину щодня втрачали по 15 мільйонів євро.
Про повне відновлення авіаперевезень в компанії не зможуть говорити до 2024 року.
“Відновлення, мабуть, буде повільним через невизначеність в ситуації з охороною здоров’я, скасуванням обмежень на поїздки і зміною комерційного попиту”, – йдеться в заяві Air France.
До кінця 2022 року Air France скоротить 6560 робочих місць.
За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, індустрія авіаперевезень втратить рекордні $84 млрд в цьому році. Про прибутковість можна буде говорити тільки в 2022 році.
- Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що через збитки на тлі епідемії коронавіруса, керівництво змушене буде скоротити штат і провести реструктуризацію активів.