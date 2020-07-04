Авіакомпанія Air France заявила про плани скоротити до кінця 2022 року 7 580 співробітників. Це 17,5% від штату.

Про це повідомляє CNN Business.

Скорочення торкнеться також дочірніх компаній Air France.

Зокрема, повідомляється про 1 020 робочих місць в регіональному французькому авіаперевізнику HOP!, дочірньої компанії Air France. Це практично половина їх штату. Вони будуть звільняти співробітників поступово, протягом трьох років.

У Air France зазначили, що за час карантину щодня втрачали по 15 мільйонів євро.

Про повне відновлення авіаперевезень в компанії не зможуть говорити до 2024 року.

“Відновлення, мабуть, буде повільним через невизначеність в ситуації з охороною здоров’я, скасуванням обмежень на поїздки і зміною комерційного попиту”, – йдеться в заяві Air France.

До кінця 2022 року Air France скоротить 6560 робочих місць.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, індустрія авіаперевезень втратить рекордні $84 млрд в цьому році. Про прибутковість можна буде говорити тільки в 2022 році.