Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

У EasyJet поінформували, що ресурс компанії “став ціллю атаки з дуже складного джерела”. Авіакомпанія запевняє, що як тільки про кібератаку стало відомо, вони звернулися до правоохоронців та експертів.

Так стало відомо, що зловмисниками було вкрадено дані 9 млн клієнтів EasyJet.

“Судово-медична експертиза виявила, що були вкрадені імена, адреси електронної пошти та дані про поїздки приблизно 9 мільйонів клієнтів. Розслідування також показало, що були доступні дані кредитних карт 2208 клієнтів”, — йдеться в повідомленні.

Водночас в компанії зазначили, що підтверджень того, що будь-яка вкрадена інформація (зокрема, дані кредитних карт), була використана не за призначенням, немає.

Зараз компанія зв’язується з усіма клієнтами, які постраждали, і планує проінформувати всіх до 26 травня. Постраждалим клієнтам надають інформаційну підтримку.

Що стосується можливої ​​виплати компенсацій, в компанії наголосили, що, оскільки дані кредитних карт це не торкнулося, будь-яких фінансових втрат, викликаних цим інцидентом (а отже, і компенсацій) не очікується.

Крім цього, у зв’язку з тим, що сталося авіакомпанія порекомендувала клієнтам бути пильними щодо електронних листів, що приходять від EasyJet або EasyJet Holidays.