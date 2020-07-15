Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі.

“З сьогоднішнього дня авіакомпанія LOT відновила перші рейси між Україною та Польщею у напрямку Варшава-Львів-Варшава. Сподіваюся, що вже дуже скоро ними зможуть скористатися і українські туристи”, – написав Криклій.

За його словами, зараз поїздки в Польщу дозволені тільки для іноземців, дипломатів, громадян України, які мають дійсні робочі / навчальні контракти, вид на проживання в ЄС, моряків, які направляються на корабель, і українців, які транзитом прямують через ЄС.