Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі.
“З сьогоднішнього дня авіакомпанія LOT відновила перші рейси між Україною та Польщею у напрямку Варшава-Львів-Варшава. Сподіваюся, що вже дуже скоро ними зможуть скористатися і українські туристи”, – написав Криклій.
За його словами, зараз поїздки в Польщу дозволені тільки для іноземців, дипломатів, громадян України, які мають дійсні робочі / навчальні контракти, вид на проживання в ЄС, моряків, які направляються на корабель, і українців, які транзитом прямують через ЄС.
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