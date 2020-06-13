Про це повідомляє DW.

Пройти тест можна буде в кінці червня -на початку липня. Про точну дату запуску послуги повідомлять додатково.

На першому етапі експерименту планують тестувати пасажирів в німецьких аеропортах – у Франкфурті і Мюнхені. Це основні аеропорти для авіакомпанії Lufthansa.

Передавати зразки тестів будуть в центри фірм-партнерів авіакомпанії, з якими укладуть відповідні договори. Результати тестів будуть готові через чотири години.

У Lufthansa зазначили, що це актуальна пропозиція для пасажирів, які летять в країни, де вимагають показати результати тесту.

Також авіакомпанія шукає можливість впровадження послуги по вільному місцю в середньому ряду для клієнтів економ-класу далеких рейсів.

Послуга буде платною, але вартість поки не уточнюється.

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.