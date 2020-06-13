Про це повідомляє DW.
Пройти тест можна буде в кінці червня -на початку липня. Про точну дату запуску послуги повідомлять додатково.
На першому етапі експерименту планують тестувати пасажирів в німецьких аеропортах – у Франкфурті і Мюнхені. Це основні аеропорти для авіакомпанії Lufthansa.
Передавати зразки тестів будуть в центри фірм-партнерів авіакомпанії, з якими укладуть відповідні договори. Результати тестів будуть готові через чотири години.
У Lufthansa зазначили, що це актуальна пропозиція для пасажирів, які летять в країни, де вимагають показати результати тесту.
Також авіакомпанія шукає можливість впровадження послуги по вільному місцю в середньому ряду для клієнтів економ-класу далеких рейсів.
Послуга буде платною, але вартість поки не уточнюється.
Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.
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