Про це повідомляє France24.

Представник авіакомпанії сказав, що рішення не використовувати фразу “пані та панове” було прийнято, щоб всі пасажири на борту відчували себе бажаними гостями, включаючи тих, хто не ідентифікує себе як чоловік або жінка.

“Екіпажам доручено вибрати вітання, яке включає всіх пасажирів”, – сказав він, додавши, що замість цього будуть використовуватися слова “дорогі гості” або просте “доброго ранку / добрий вечір”.

Нова політика, реалізація якої буде здійснюватися поступово, поширюється на німецьку авіакомпанію Lufthansa, а також на швейцарські, австрійські, брюссельські і європейські авіакомпанії групи.

Компанія стверджує, що нововведення є відповіддю на “дискусію, яка справедливо ведеться в суспільстві” про небінарну гендерну ідентифікацію.