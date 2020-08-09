Німецька авіакомпанія Lufthansa з вересня відновить рейси між Мюнхеном (Німеччина) і Києвом (Україна).

Про це повідомляє avianews.

Рейси виконуватимуть тричі на тиждень, по понеділках, середах і п’ятницях, з аеропорту “Бориспіль”.

Вильоти з Мюнхена заплановані на 12:35 з прибуттям до Києва о 15:50.

З Києва літак буде летіти о 16:40 з прибуттям до Мюнхена о 18:00.

В цілому, до кінця жовтня авіаперевізник планує мережу з Мюнхена до 86 середньомагістральних і 13 далекомагістральних напрямків.

Рейси Lufthansa з Києва до Мюнхена буде другим напрямом в Україні після зняття заборони на міжнародні польоти.

З 16 червня авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Франкфурт.

До введення обмежень Lufthansa також здійснювала рейси зі Львова до Мюнхена.