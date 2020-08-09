Про це повідомляє avianews.
Рейси виконуватимуть тричі на тиждень, по понеділках, середах і п’ятницях, з аеропорту “Бориспіль”.
Вильоти з Мюнхена заплановані на 12:35 з прибуттям до Києва о 15:50.
З Києва літак буде летіти о 16:40 з прибуттям до Мюнхена о 18:00.
В цілому, до кінця жовтня авіаперевізник планує мережу з Мюнхена до 86 середньомагістральних і 13 далекомагістральних напрямків.
Рейси Lufthansa з Києва до Мюнхена буде другим напрямом в Україні після зняття заборони на міжнародні польоти.
З 16 червня авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Франкфурт.
До введення обмежень Lufthansa також здійснювала рейси зі Львова до Мюнхена.
- Німецька авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме своїм клієнтам пройти тест на коронавірус.