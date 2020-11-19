Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" відновлює рейси до столиці Вірменії, Єревану, з 4 грудня 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

“Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” рада повідомити про можливість відновлення рейсів до Єревану (Вірменія) з 4 грудня 2020 року. Рестарт після тривалої паузи став можливим завдяки стабілізації ситуації в регіоні”, – сказано в повідомленні.

МАУ планує здійснювати польоти до аеропорту “Звартноц” і зворотні рейси до Києва двічі на тиждень.

Тим не менш компанія продовжує стежити ситуацією в регіоні та за епідеміологічною ситуацією в країні.