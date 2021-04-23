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Авіакомпанія ОАЕ сплатила понад 3,7 млн гривень через польоти над окупованим Кримом

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів була оштрафована на понад 3 млн гривень через польоти поблизу окупованого Росією Криму.

Субота, 24 квітня 2021, 00:11

Про це сповістила прокуратура АР Крим та Севастополя.

“Прокуратура забезпечила відшкодування державі 3,7 млн гривень. […] Під час розгляду господарським судом позовної заяви зазначеною авіакомпанією добровільно сплачено вказану заборгованість у повному обсязі”, — йдеться в повідомленні.

Раніше щодо авіакомпанії розслідували та передали до суду справу щодо порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України).

Літаки компанії, за даними слідства, здійснювали польоти над тимчасово окупованим Кримом. Водночас збори за користування повітряним простором України авіакомпанією сплачені не були.

Тим самим компанія порушила законодавство України, норми ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правила Євроконтролю.

  • Раніше повідомлялося, що Херсонський міський суд арештував 65 літаків російських авіакомпаній за порушення порядку в’їзду і виїзду з анексованого Криму.
  • Український суд наклав арешт ще на 44 літаки авіакомпаній Росії, які порушили заборону на польоти до окупованого Криму.
Теги: авіакомпанія, Крим, ОАЕ

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