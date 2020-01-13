Про це повідомляється на сайті компанії.

Як повідомляється на сайті компанії, зокрема, з вказаної дати тарифи Standard і Flex передбачають перевезення пасажиром однієї одиниці багажу вагою до 23 кг і сумою трьох вимірів не більше 158 см. Крім того, норма багажу для дитини до двох років становить 10 кг і 115 см в сумі вимірів тільки для цих двох тарифів (раніше вона застосовувалася незалежно від тарифу).

Зміни також торкнуться і перевезення ручної поклажі. Її вага повинна складати до 7 кг, параметри – 55х40х20 см. Загальна вага додаткових предметів, крім їжі для дітей, не повинна перевищувати 3 кг і параметри – 35х20х10 см. Харчування для дитини – вага до 5 кг, параметри 40х30х20 см.

Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, не повинна перевищувати 75 кг (раніше було 80 кг), а його розміри повинні дозволяти розмістити багаж на окремому пасажирському кріслі і не перевищувати 40х55х115 см.

Максимальна сума вимірів для перевезення спортивного спорядження збільшується до 330 см. При цьому, якщо сумарна вага спорядження і одиниці зареєстрованого багажу не перевищує 23 кг, вона перевозиться безкоштовно.

Крім цього, зміни торкнулися і перевезення дітей без супроводу. Тепер послуга оформляється для дітей від 5 до 14 років під час перевезення по Україні і дітей від 5 до 16 років при міжнародному перевезенні (раніше послуга була доступна для дітей від двох років). Вартість супроводу неповнолітнього дитини – EUR50.

SkyUp також збільшив максимальну можливу вагу перевезення в пасажирському салоні котів чи собак (з усіма засобами перевезення). Тепер він становить 8 кг (раніше було 7 кг). При цьому розмір контейнера для перевезення живих кімнатних тварин у пасажирському салоні повітряного судна не повинен перевищувати 50х40х20 см (115 см раніше). У багажному відділенні – до 23 кг з кліткою, параметри до 310 см в сумі трьох вимірів.

Вартість перевезення тварини в салоні складе EUR40 при покупці на сайті авіакомпанії і EUR50 при покупці в аеропорту. Вартість перевезення в багажному відділенні – EUR80 при покупці на сайті і EUR100 при покупці в аеропорту.

Крім того, SkyUp повідомляє про обмеження можливості зміни дати вильоту в особистому кабінеті. Цією опцією, як і раніше, можна скористатися безкоштовно в рамках тарифу Economy Flex і за EUR50 – в рамках Economy Standard не менше ніж за 12 годин до вильоту, однак вже не на всіх рейсах – крім Зальцбурга (Австрія) і Коломбо (Шрі-Ланка).