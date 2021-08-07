Авіакомпанія Windrose до 30-річчя Незалежності України продає квитки на літак за 300 гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Подорожуй з Windrose 24 серпня зі знижкою 30% на квитки за будь-яким напрямком та будь- яким тарифом”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пропозиція дійсна лише один день на всі внутрішні рейси, що виконуються у цю дату. При бронюванні квитка слід використати промокод: NEZALEZHNIST.

Також компанія пропонує придбати квитки вартістю 300 грн на будь-який рейс по Україні. Пропозиція дійсна за наявністю тарифу стандарт на рейси, які виконуються з 25 серпня до 23 вересня і лише за наявності квитків. При бронюванні квитка також слід використати промокод: NEZALEZHNOSTI30.

Крім того, Windrose пропонує 300 безкоштовних квитків для сімей, рідні яких загинули в АТО. Щодо їх оформлення потрібно звернутися за адресою: [email protected]