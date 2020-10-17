Авіакомпанія "Роза Вітрів" (Windrose) відкрила продаж квитків на рейси з "Борисполя" до Сербії та Північної Македонії.

Про це повідомляє avianews.

Рейси Windrose літатимуть з 6 грудня Embraer 145.

“Обидва маршрути “Рози Вітрів” буде обслуговувати два рази в тиждень на регіональних 48-місцевих літаках Embraer 145″, – сказано в повідомленні.

З Києва до Північної Македонії “Роза Вітрів” буде літати по четвергах і неділях. З Києва до Сербії – по понеділках і п’ятницях.

Вартість квитків на літаки в Північну Македонію – від 7400 гривень в обидва боки. Вартість квитків на літаки в Сербію – від 7 500 грн туди і назад.

У вартість входить перевезення 7 кг ручної поклажі і 23 кг багажу.

На сьогоднішній день Сербія і Північна Македонія дозволять в’їзд громадян України з метою туризму.