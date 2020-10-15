Про це повідомляє Lowcostavia.

З Києва скасовано рейси в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллінн, Катовіце, Лісабон, Братиславу і частково в Будапешт.

Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя не буде авіарейсів Wizz Air по трьох-п’яти напрямках.

Скасовані рейси Wizz Air в листопаді:

  • Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня
  • Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня
  • Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня
  • Київ – Рига скасовано до 5 грудня
  • Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня
  • Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня
  • Київ – Братислава скасовано до 6 грудня
  • Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада
  • Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня
  • Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня
  • Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня
  • Львів – Братислава скасовано до 5 грудня
  • Харків – Мілан скасовано до 19 грудня
  • Харків – Відень скасовано до 4 грудня
  • Харків – Берлін скасовано до 4 грудня
  • Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня
  • Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня
  • Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня
  • Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня
  • Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня
  • Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня

“Перераховані рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам приходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося двадцяти чотирьох напрямків”, – сказано в повідомленні.

Клієнти авіакомпанії Wizz Air, які придбали квитки на скасовані рейси, можуть переоформити бронювання на інший рейс. Дата відправлення – за 14 днів до або через 60 днів, максимум, після запланованої.

Крім цього, клієнт має можливість запросити відшкодування у формі кредиту на рахунок аккаунта WIZZ в розмірі 120%. Сума надійде відразу після схвалення запиту та буде доступна протягом двох років.

Також можна повернути гроші за квиток на банківську карту, з якої було здійснено платіж.