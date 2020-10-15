Угорська авіакомпанія Wizz Air прийняла рішення скасувати понад 20 рейсів з різних міст України в листопаді. Деякі рейси перенесли на грудень.

Про це повідомляє Lowcostavia.

З Києва скасовано рейси в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллінн, Катовіце, Лісабон, Братиславу і частково в Будапешт.

Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя не буде авіарейсів Wizz Air по трьох-п’яти напрямках.

Скасовані рейси Wizz Air в листопаді:

Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня

Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня

Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня

Київ – Рига скасовано до 5 грудня

Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня

Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня

Київ – Братислава скасовано до 6 грудня

Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада

Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня

Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня

Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня

Львів – Братислава скасовано до 5 грудня

Харків – Мілан скасовано до 19 грудня

Харків – Відень скасовано до 4 грудня

Харків – Берлін скасовано до 4 грудня

Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня

Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня

Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня

Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня

Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня

Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня

Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня

Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня

Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня

“Перераховані рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам приходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося двадцяти чотирьох напрямків”, – сказано в повідомленні.

Клієнти авіакомпанії Wizz Air, які придбали квитки на скасовані рейси, можуть переоформити бронювання на інший рейс. Дата відправлення – за 14 днів до або через 60 днів, максимум, після запланованої.

Крім цього, клієнт має можливість запросити відшкодування у формі кредиту на рахунок аккаунта WIZZ в розмірі 120%. Сума надійде відразу після схвалення запиту та буде доступна протягом двох років.

Також можна повернути гроші за квиток на банківську карту, з якої було здійснено платіж.