Про це повідомляє Lowcostavia.
З Києва скасовано рейси в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллінн, Катовіце, Лісабон, Братиславу і частково в Будапешт.
Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя не буде авіарейсів Wizz Air по трьох-п’яти напрямках.
Скасовані рейси Wizz Air в листопаді:
- Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня
- Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня
- Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня
- Київ – Рига скасовано до 5 грудня
- Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня
- Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня
- Київ – Братислава скасовано до 6 грудня
- Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада
- Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня
- Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня
- Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня
- Львів – Братислава скасовано до 5 грудня
- Харків – Мілан скасовано до 19 грудня
- Харків – Відень скасовано до 4 грудня
- Харків – Берлін скасовано до 4 грудня
- Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня
- Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня
- Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня
- Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня
- Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня
- Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня
- Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня
- Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня
- Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня
“Перераховані рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам приходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося двадцяти чотирьох напрямків”, – сказано в повідомленні.
Клієнти авіакомпанії Wizz Air, які придбали квитки на скасовані рейси, можуть переоформити бронювання на інший рейс. Дата відправлення – за 14 днів до або через 60 днів, максимум, після запланованої.
Крім цього, клієнт має можливість запросити відшкодування у формі кредиту на рахунок аккаунта WIZZ в розмірі 120%. Сума надійде відразу після схвалення запиту та буде доступна протягом двох років.
Також можна повернути гроші за квиток на банківську карту, з якої було здійснено платіж.
- Від 7 серпня в Україні почали стягувати авіаційний збір з пасажирів і вантажів.