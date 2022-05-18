Про це повідомляє пресслужба державного підприємства “Антонов”.

Завдяки цьому компанія продовжить виконувати комерційні та державні замовлення на перевезення надважких та великогабаритних вантажів, а також зберігати провідні позиції в цій ніші світового ринку.

У компанії зазначають, що після перемоги компанія “Авіалінії Антонова” повернеться в Гостомель.

“Враховуючи неможливість виконання міжнародних рейсів з України, в аеропорту Лейпцига тимчасово базуються п’ять літаків Ан-124-100. Там організували роботу філії відділення авіаперевезень компанії “Антонов”, відомої у світі як Авіалінія “Антонов”. Технічна база для обслуговування цих літаків також працює в аеропорту Лейпцигу”, — йдеться у заяві.