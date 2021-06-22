Про це повідомляє американське видання CNBC.
Авіапасажири зазвичай розкидають пляшки від алкоголю, заміряються руку на бортпровідників, вживають нецензурні вислови, не слухають рекомендацій. З початку року пасажири отримали штрафи на суму майже 33 тисячі доларів.
Найпоширеніша проблема — пасажири відмовляються надягати захисні маски на час польоту. Бортпровідники, представники авіакомпаній та законодавці вимагають, аби уряд вжив заходів для “покарання неслухняних пасажирів”.
У Федеральному управлінні цивільної авіації заявили, що з початку року отримали понад 3 тисячі повідомлень від авіакомпаній про не дисциплінарну поведінку пасажирів. В агенції повідомили, що вводять політику “нульової нетерпимості” та штрафи розміром до 35 тисяч доларів.
У профспілках бортпровідників заявили, що їх членів ображали вербально та невербально, на них кричали п’яні пасажири, в деяких випадках – пасажири застосовували фізичну силу та насилля. До прикладу, на рейсі Southwest Airlines у травні пасажир вдарив стюардесу і вибив їй два зуби. 7 січня пасажир рейсу Alaska Airlines штовхнув бортпровідника, який прийшов перевірити, чи сидять пасажири в масках. Пасажира оштрафували на 15 тисяч доларів.
У Southwest Airlines, American Airlines та United Airlines відмовилися продавати алкоголь на борту через агресивну поведінку пасажирів.
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