Американські авіалінії можуть посилити покарання для пасажирів, які порушують встановлені правила поведінки та безпеки.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Авіапасажири зазвичай розкидають пляшки від алкоголю, заміряються руку на бортпровідників, вживають нецензурні вислови, не слухають рекомендацій. З початку року пасажири отримали штрафи на суму майже 33 тисячі доларів.

Найпоширеніша проблема — пасажири відмовляються надягати захисні маски на час польоту. Бортпровідники, представники авіакомпаній та законодавці вимагають, аби уряд вжив заходів для “покарання неслухняних пасажирів”.

У Федеральному управлінні цивільної авіації заявили, що з початку року отримали понад 3 тисячі повідомлень від авіакомпаній про не дисциплінарну поведінку пасажирів. В агенції повідомили, що вводять політику “нульової нетерпимості” та штрафи розміром до 35 тисяч доларів.

У профспілках бортпровідників заявили, що їх членів ображали вербально та невербально, на них кричали п’яні пасажири, в деяких випадках – пасажири застосовували фізичну силу та насилля. До прикладу, на рейсі Southwest Airlines у травні пасажир вдарив стюардесу і вибив їй два зуби. 7 січня пасажир рейсу Alaska Airlines штовхнув бортпровідника, який прийшов перевірити, чи сидять пасажири в масках. Пасажира оштрафували на 15 тисяч доларів.

У Southwest Airlines, American Airlines та United Airlines відмовилися продавати алкоголь на борту через агресивну поведінку пасажирів.