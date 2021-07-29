Про це свідчать дані Порталу використання публічних коштів.
Авіапереліт української делегації на чолі із Зеленським з Києва до Вільнюса і назад на 4-ту міжнародну конференцію з питань реформ в Україні обійшовся в 827 923.00 гривень без ПДВ.
Авіапереліт з Києва до Берліна і назад на зустріч Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель коштував 803177 грн.
Авіапереліт Зеленського з делегацією в Батумі і назад в Київ коштував 723 889 гривень.
Авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 28 липня, коштував 295885,12 грн.
Ще один авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 27 липня, обійшовся платникам податків в 290866, 83 грн.
Ще один авіапереліт делегації на чолі з Зеленським за межі України, який був оплачений 13 липня, обійшовся платникам податків в 259 494,04 грн.
Авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 27 липня, коштував 144846,52 грн.
Авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 26 липня, коштував 138630,77 грн.
Ще один авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 28 липня, обійшовся платникам податків в 121 209,30 грн.
Ще один авіаперельот делегації на чолі з Зеленським за межами України, який був оплачений 8 липня, обійшовся платникам податків в 52752,08 грн.
Ще один авіаперельот делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 28 липня, обійшовся платникам податків в 51 703, 10грн.
Зазначимо, що тут вказані переказані кошти за авіаперельоти з 7 по 28 липня.
Нагадаємо, на перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського в 2020 році Державне управління справами витратило 22,25 млн грн.
- У фільмі про річницю свого президентства Володимир Зеленський озвучив намір створити національного перевізника для польотів в Україні на літаках “Антонова”. Так він став четвертим поспіль президентом, який вирішив без поправки на економічні реалії пересадити українців на “Ани”.