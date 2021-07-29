Витрати на авіаперельоти президента Володимира Зеленського в Литву, Німеччину і Грузію та в межах України в липні цього року склали не менше 3 710 376,76 гривень.

Про це свідчать дані Порталу використання публічних коштів.

Авіапереліт української делегації на чолі із Зеленським з Києва до Вільнюса і назад на 4-ту міжнародну конференцію з питань реформ в Україні обійшовся в 827 923.00 гривень без ПДВ.

Авіапереліт з Києва до Берліна і назад на зустріч Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель коштував 803177 грн.

Авіапереліт Зеленського з делегацією в Батумі і назад в Київ коштував 723 889 гривень.

Авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 28 липня, коштував 295885,12 грн.

Ще один авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 27 липня, обійшовся платникам податків в 290866, 83 грн.

Ще один авіапереліт делегації на чолі з Зеленським за межі України, який був оплачений 13 липня, обійшовся платникам податків в 259 494,04 грн.

Авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 27 липня, коштував 144846,52 грн.

Авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 26 липня, коштував 138630,77 грн.

Ще один авіапереліт делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 28 липня, обійшовся платникам податків в 121 209,30 грн.

Ще один авіаперельот делегації на чолі з Зеленським за межами України, який був оплачений 8 липня, обійшовся платникам податків в 52752,08 грн.

Ще один авіаперельот делегації на чолі з Зеленським в межах України, який був оплачений 28 липня, обійшовся платникам податків в 51 703, 10грн.

Зазначимо, що тут вказані переказані кошти за авіаперельоти з 7 по 28 липня.

Нагадаємо, на перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського в 2020 році Державне управління справами витратило 22,25 млн грн.