Авіакомпанії заявляють, що літати під час пандемії коронавірусу цілком безпечно, але ризики завжди існують.

Про це повідомляє видання Vox.

Вчені вивчали безпечність польотів під час пандемії, але не дійшли єдиною висновку. За даними останніх досліджень, політ безпечніший, ніж відвідування переповненого людьми бару. Однак безпечніше не означає цілком безпечно.

У випадку, якщо усі носять маску, розсаджені в шаховому порядку, а вентиляційна система літака постійно працює, політ є відносно низьким ризиком.

Але існує багато сірих зон. Наприклад, пасажир може підхопити вірус в аеропорту, при реєстрації, при посадці, у вбиральні аеропорту.

Наразі авіакомпанії зробили все, щоб забезпечити безпечність польоту. Але, чи можуть вони зробити більше? Так. Наприклад, перевізники можуть установити правила обов’язкової самоізоляції на три тижні перед польотом, проходження тесту на коронавірус тощо. Якщо тест – це цілком реальне правило, то самоізоляція – ні. Перевізник просто не зможе проконтролювати виконання цього правила.

Авіакомпанії приховують, що члени екіпажу нерідко стають джерелами передачі вірусу, адже спілкуються з пасажирами. Тому, польоти на близькі відстані вважаються безпечнішими, оскільки на борту менше пасажирів та членів екіпажу.

На жаль, даних про зараження пасажирів після польотів немає, адже авіакомпанії не можуть прослідкувати стан кожного пасажира, який скористався їхніми послугами.

Вентиляційні системи літаків працюють ідеально для того, щоб мінімізувати поширення коронавірусу. Наприклад, якщо на борту літака є одна заражена коронавірусом людина, цілком ймовірно, що вона нікого не заразить. При цьому вона повинна завжди знаходитися у масці та не контактувати з іншими людьми.

Як мінімізувати ризики зараження коронавірусом в літаку?

Старший радник Міжнародного союзу проти туберкульозу та легеневих захворювань Ентоні Гарріс, який довгий час досліджує безпеку польотів заявив, що перше і головне для пасажира – перед поїздкою перевірити політику авіакомпанії. Деякі авіакомпанії все ще практикують фізичне дистанціювання та віддалення пасажирів, а інші – ні.

Правила безпечного польоту:

носіть маску та беріть із собою додаткові маски;

подумайте про захист очей сонцезахисними окулярами, захисними окулярами або маскою;

виконуйте всі звичні пандемічні гігієнічні речі, до яких ви звикли: візьміть у літак дезінфікуючі засоби на спиртовій основі і протирайте поверхні навколо себе, регулярно мийте або дезінфікуйте руки і не торкайтесь обличчя;

тримайтеся подалі від інших людей, наскільки це можливо;

намагайся не говорити і не кричати (так поширюються краплі з вірусом);

якщо ви поруч із тим, хто кашляє, попросіть, щоб вас пересадили;

забронюйте сидіння біля ілюмінатора, оскільки люди, які там сидять, менше контактують з іншими людьми;

зведіть до мінімуму кількість їжі та пиття, оскільки для цього вам доведеться зняти маску;

зведіть до мінімуму похід у вбиральню на літаку, оскільки там ви матимете контакт з іншими та їх мікробами;

якщо над вами є повітряна насадка, максимально направте її на голову, щоб повітря не надходило зверху вас на ноги.

Гарріс також запропонував подумати про те, як дістатися до аеропорту – взяти таксі або власну машину замість переповненого автобуса, наприклад.

Отже, літак, у порівнянні з іншими видами транспорту, є доволі безпечним. Однак пасажир повинен зробити все, щоб не підхопити вірус та не поширити його. Якщо такого принципу дотримуватимуться усі в літаку, то подорож мине без проблем.