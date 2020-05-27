Авіасполучення в Україні планується відновити з 15 червня. Однак люди, які повертаються з-за кордону, повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов у відповідь на запитання про міжнародне сполучення.

Він нагадав, що українці можуть виїхати в країни ЄС і Білорусь на автомобільному транспорті, незважаючи на умови адаптивного карантину.

“Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь або в країни ЄС автомобільним транспортом, ви можете це робити – на сьогодні не існує жодних обмежень”, – зазначив Степанов.

Пасажирські авіаперельоти попередньо планують відновити з 15 червня.

“Якщо ми говоримо про авіасполучення, то, згідно з планом пом’якшення карантину, воно відновиться, починаючи з 15 червня. Але я хочу нагадати, що коли людина повертається в Україну, то, згідно з установленими нормами, вона повинна піти на самоізоляцію, встановивши у себе додаток “Дій вдома”, – і пробути в самоізоляції 14 днів”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 10:25)

Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, норма про самоізоляцію для тих, хто приїжджає з-за кордону, діє в період карантину. Починаючи з 22 травня, в Україні діє адаптивний карантин – до 22 червня.

Степанов на брифінгу не уточнив, коли буде припинено дію норми про самоізоляцію, а також на кого саме вона буде поширюватися в разі авіаперельотів.