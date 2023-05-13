Російська авіакомпанія "Азимут" та грузинська Georgian Airways можуть відновити сполучення з Москви до Тбілісі вже наступного тижня.

Про це повідомляє російське видання “РБК”, посилаючись на власне джерело, близьке до російської влади.

За даними ЗМІ, “Азимут”, ймовірно, розпочне польоти з “Внуково” до Тбілісі вже з 16 травня, Georgian Airways — з 18 травня.

“Може, не 18-го [травня], а трохи пізніше. Сподіваюся, у найближчі десять днів почнемо польоти”, — сказав президент Georgian Airlines Тамаз Гаіашвілі.

Водночас за його даними, “Азимут” готується до польотів у Тбілісі з наступного тижня.

Як підтвердив”РБК” директор із корпоративних комунікацій турецького холдингу TAV Airports, який управляє аеропортом грузинської столиці, Ерхан Устундаг, обидва перевізники повідомили аеропорт Тбілісі про рейси з РФ.

Припускається, що “Азимут” літатиме до Тбілісі шість разів на тиждень.