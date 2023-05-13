Про це повідомляє російське видання “РБК”, посилаючись на власне джерело, близьке до російської влади.
За даними ЗМІ, “Азимут”, ймовірно, розпочне польоти з “Внуково” до Тбілісі вже з 16 травня, Georgian Airways — з 18 травня.
“Може, не 18-го [травня], а трохи пізніше. Сподіваюся, у найближчі десять днів почнемо польоти”, — сказав президент Georgian Airlines Тамаз Гаіашвілі.
Водночас за його даними, “Азимут” готується до польотів у Тбілісі з наступного тижня.
Як підтвердив”РБК” директор із корпоративних комунікацій турецького холдингу TAV Airports, який управляє аеропортом грузинської столиці, Ерхан Устундаг, обидва перевізники повідомили аеропорт Тбілісі про рейси з РФ.
Припускається, що “Азимут” літатиме до Тбілісі шість разів на тиждень.
- Варто додати, в Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора.
- 10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.