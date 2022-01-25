Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що їхня країна допоможе Україні у сфері кіберстійкості та кібербезпеки. Проте міністерка зазначила, що надсилати військових на тлі можливої ескалації конфлікту з Росією не будуть.

Про це повідомляє державна радіостанція Австралії ABC Radio.

Допомога у сфері безпеки обумовлена нещодавньою атакою урядових сайтів з боку Російської Федерації. Австралія вже співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема з Україною.

“Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо”, – резюмувала Маріс Пейн.

В інтерв’ю зазначено, що міністерка попросила посла з питань кібербезпеки та критичних технологій доктора Тобі Фікіна обговорити можливі напрямки допомоги Австралії уряду України.