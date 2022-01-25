Про це повідомляє державна радіостанція Австралії ABC Radio.
Допомога у сфері безпеки обумовлена нещодавньою атакою урядових сайтів з боку Російської Федерації. Австралія вже співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема з Україною.
“Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо”, – резюмувала Маріс Пейн.
В інтерв’ю зазначено, що міністерка попросила посла з питань кібербезпеки та критичних технологій доктора Тобі Фікіна обговорити можливі напрямки допомоги Австралії уряду України.
- Нагадаємо, що Росія заявила, що з “великим занепокоєнням” спостерігає за тим, що Сполучені Штати привели 8 500 військовослужбовців у бойову готовність на випадок ескалації кризи в Україні.
- Також НАТО посилить військову присутність у Східній Європі через загрозу російського вторгнення в Україну.
- У Німеччині блокують надання військової підтримки Україні від Естонії. У ФРН відмовляються видавати дозволи на експорт зброї німецького походження на тлі загрози нападу РФ.