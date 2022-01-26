Про це повідомляє міжнародне видання The Guardian.
За словами глави відомства, Австралія готова надати допомогу у відповідь на будь-який запит щодо постачання ЗПГ, який надійде від європейських країн через брак газу з Росії.
“Австралійські експортери зрідженого газу – це провідні світові компанії, надійні постачальники, здатні постачати енергію по всьому світу. Австралія здатна задовольнити світовий попит що зростає і залишатися надійним постачальником ЗПГ”, – заявив Пітт.
Заява міністра пролунала після повідомлень про те, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками та партнерами можливість постачання до Європи додаткового обсягу газу у разі загострення ситуації в Україні. Як зазначає видання, у переговорах щодо пошуку альтернативного постачання газу для європейських покупців брали участь і представники австралійських газодобувних та газопереробних компаній, а також низка міністрів уряду країни.
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