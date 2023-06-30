Джерело: BBC news
Психоделіки — це клас психоактивних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан та багато психічних процесів. Найбільш відомими психоделіками є ЛСД, мескалін, псилоцибін та ДМТ.
Деякі експерти засуджують легалізацію психоделіків та вважають, що все ще існує ризик “бед-тріпу” – коли користувач відчуває неприємні враження під впливом наркотиків.
За словами доктора Майка Маскера, дослідника психічного здоров’я з Університету Південної Австралії, використання психоделіків буде ретельно контролюватися.
“Я читав про історії, коли у людей було те, що ще називають “бед-тріпом”, або вони насправді пережили свою травму, тому ми повинні бути дуже обережними”, — сказав доктор Маскер.
Екстазі є синтетичним наркотиком, який діє як галюциноген. Це підвищує рівень енергії споживача, сенсорний досвід і спотворює його відчуття часу.
Згідно з новими правилами, які стали офіційними в Австралії 1 липня, психіатри можуть призначати екстазі для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і псилоцибін для лікування депресії, яка не піддавалася іншим методам лікування.
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