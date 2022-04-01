Про це повідомляють 9News та ABC.NET.

Напередодні, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до австралійського парламенту і під час своєї промови закликав надати броньовані автомобілі для спротиву РФ. Уряд зреагував на прохання Зеленського та схвалив рішення щодо передавання техніки.

“Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це та бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmaster”, – наголосив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Яка кількість та коли Bushmaster-и прибудуть в Україну – Моррісон не уточнив. Хіба що зауважив – їх доставлять австралійськими літаками С17.

Зауважимо, що Bushmaster – колісний повнопривідний панцирний транспортер. Був створений з розрахунком на пустельні райони Австралії та може перевозити дев’ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні автономного опору. Оснащений 12,7-мм кулеметом або 40-мм автоматичним гранатометом.