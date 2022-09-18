Австралія не розглядає обмеження для російських туристів у межах санкцій – Reuters

Австралія поки що не заборонятиме російським туристам в'їзд до країни в межах санкцій проти РФ через війну в Україні, заявив 18 вересня міністр оборони Річард Марлз.

Про це повідомляє Reuters.

З початку повномасштабної війни Австралія запровадила санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, зокрема проти більшості російського банківського сектору та всіх організацій, відповідальних за суверенний борг країни.

Окрім цього, Австралія також постачала оборонне обладнання та гуманітарні вантажі в Україну, натомість експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до РФ заборонено.

Відповідаючи на запитання, чи заборонить Австралія також російських туристів, Марлз зауважив, що санкції спрямовані проти уряду РФ, “а не проти самих росіян”.

“Це не те, що ми зараз розглядаємо”, – пояснив він.

Міністр також не проінформував, чи надасть Австралія Україні більше Bushmaster та інших захищених транспортних засобів після нещодавнього запиту українського посла.