Австралія не розглядає обмеження для російських туристів у межах санкцій – Reuters

Про це повідомляє Reuters.
З початку повномасштабної війни Австралія запровадила санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, зокрема проти більшості російського банківського сектору та всіх організацій, відповідальних за суверенний борг країни.
Окрім цього, Австралія також постачала оборонне обладнання та гуманітарні вантажі в Україну, натомість експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до РФ заборонено.
Відповідаючи на запитання, чи заборонить Австралія також російських туристів, Марлз зауважив, що санкції спрямовані проти уряду РФ, “а не проти самих росіян”.
“Це не те, що ми зараз розглядаємо”, – пояснив він.
Міністр також не проінформував, чи надасть Австралія Україні більше Bushmaster та інших захищених транспортних засобів після нещодавнього запиту українського посла.
- У липні до Київської області приїздив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Політик відвідав зруйновані окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь.
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон веде перемовини з МЗС РФ щодо повернення до Москви консулів та спрощення видачі віз росіянам.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.
- Португалія зупинила розгляд “золотих віз” для російських інвесторів одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну, проте це не завадило громадянам цієї країни подавати документи на дозвіл на проживання для інвестицій на національній території протягом цього року.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: якщо Євросоюз не домовиться про заборону туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.