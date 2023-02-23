Про це повідомило ABC.

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, пакет допомоги складе 33 мільйони доларів.

“Ця підтримка надасть Збройним силам України можливості розвідки, спостереження та розвідки на полі бою, оскільки вони продовжують боротися з необґрунтованою агресією Росії”, — йдеться у заяві Річарда Марлеса.

З початку російського вторгнення допомога Україні від Австралії склала понад пів мільярда доларів. Серед неї було 90 бронетранспортерів Bushmaster, артилерія та боєприпаси.

“Австралія вводить додаткові санкції проти осіб у російському уряді, тих, хто допомагає продовжувати цю війну, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду для виправдання цієї війни”, — заявила міністр закордонних справ Пенні Вонг.