Уряд Австралії планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України у липні цього року.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

Про це очільник відомства повідомив за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Австралії Річардом Марлсом.

“Ми обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Ще один пакет допомоги у сфері безпеки буде оголошено урядом у липні”, – йдеться у дописі.

Глава Міноборони також додав, що у ході зустрічі обговорювалось питання підготовки українських пілотів, надання транспортних засобів для медичної евакуації та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

“Мене глибоко вразили словами мого колеги про захоплення надзвичайною хоробрістю України, яка надихає багатьох людей. Запросив його відвідати Україну”, – наголосив Резніков.

Нагадаємо, 31 травня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн зокрема міститиме боєприпаси для систем HIMARS та Patriot.

Варто зауважити, 19 травня, Австралія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили нафтова компанія “Роснефть”, золотодобувна компанія та низка банків.

Водночас Австралія має намір надати Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів.

З українським зовнішньоторговельним підприємством “СпецТехноЕкспорт” уклав контракт підрозділ EOS Defense Systems. Він передбачає постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги.

Постачання мають відбутися протягом 2023 та 2024 років. Однак за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.