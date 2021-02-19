У п’ятницю, 19 лютого, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон пообіцяв продовжувати приймати закони, які змусять Facebook Inc платити засобам масової інформації за контент. Також глава австралійського уряду наголосив, що країна отримала підтримку від світових лідерів після того, як цифровий гігант заблокував усі ЗМІ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше Facebook ввів обмеження для користувачів та ЗМІ з Австралії у відповідь на намір ухвалити закон, що змусить технологічних гігантів платити місцевим видавцям і мовним компаніям за контент. Представники компанії заявили, що у них не залишилося вибору.

Крім того, соцмережа заблокувала кілька урядових сторінок та управління надзвичайних ситуацій, а також некомерційні благодійні сайти.

За словами Морріса, лідери Великобританії, Канади, Франції та Індії виразили країні підтримку.

“У світі існує великий інтерес до того, що робить Австралія. Ось чому я запрошую Facebook до конструктивного діалогу”, – сказав Моррісон журналістам у Сіднеї.

Канадський міністр Стівен Гілбо заявив у четвер, що його країна скористається австралійським підходом, розробляючи власне законодавство найближчими місяцями.

Австралійський закон змусить Facebook та Google укладати комерційні угоди з видавцями або стикатися з примусовим арбітражем. Його прийняття вже дозволили члени нижчої палати федеральної влади. Очікується, що Сенат прийме його протягом наступного тижня.

Член австралійського парламенту Джош Фріденберг, заявив, що вже двічі спілкувався про закон із засновником Facebook Марком Цукенбергом.

“Ми обговорили деякі питання та домовились, що наші команди негайно розглянуть їх. Ми поговоримо ще раз на вихідних”, – розповів Фріденберг.

Facebook та компанія Alphabet Inc, що належать Google, провели спільну кампанію проти законів, при цьому обидва погрожували вивести ключові послуги з Австралії, якщо закони набудуть чинності.

Однак Google оголосила про безліч превентивних ліцензійних угод за останній тиждень, зокрема глобальну угоду з News Corp.

У четвер Facebook відновив деякі урядові сторінки, але кілька благодійних, некомерційних груп залишалися заблокованими.

Згідно з ранніми даними нью-йоркської аналітичної фірми Chartbeat, крок Facebook негайно вплинув на трафік австралійських новин.

Загальний трафік австралійських новинних сайтів з різних платформ впав за день до заборони на 13% всередині країни та приблизно на 30% за межами країни.