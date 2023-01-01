Австралія приєдналася до зростаючого списку країн, які проводять тестування на Covid-19 для туристів з Китаю, посилаючись на відсутність інформації з боку КНР після послаблення заходів, спрямованих на уповільнення поширення вірусу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вже починаючи з 5 січня, мандрівники з Китаю повинні будуть надати негативний тест на Covid-19 перед вильотом, заявив уряд Австралії. Китай є головним торговим партнером Австралії та був найбільшою країною-джерелом відвідувачів до пандемії.

Уряд Австралії заявив, що цей захід запровадили у відповідь на значну хвилю зараження Covid-19 у Китаї та можливість появи нових варіантів вірусу. Рішення, яке стосується Гонконгу та Макао, прийнято після подібних заходів, вжитих низкою країн, зокрема й США, після раптового скасування Китаєм політики обмежень минулого місяця.

Міністр охорони здоров’я Австралії Марк Батлер заявив, що уряд вітає відновлення подорожей між Австралією та Китаєм, і що високий рівень вакцинації на місцевому рівні означає, що для австралійців немає безпосередньої загрози. Міністр зауважив, що рішення ввести тестування було прийнято як пересторога.

Зауважимо, після того, як Китай скасував політику нульового обмеження COVID-19, викликавши відтак масову хвилю зараження, Пекін зіштовхнувся з величезною проблемою: необхідно лікувати безпрецедентну кількість хворих і звести до мінімуму смертність, повернувши довіру громадськості, яку підірвали попередні політики.

Інші країни, побоюючись підвищення рівня захворюваності, посилюють заходи безпеки. Зокрема 28 грудня міністр охорони здоров’я Італії заявив, що країна замовила мазки на антиген COVID-19 та секвенування вірусу для всіх мандрівників, які прибувають із Китаю, де кількість випадків захворювання зростає.

Своєю чергою, Японія вже з 31 грудня вимагає негативний тест на COVID-19 після прибуття від мандрівників з материкового Китаю, тоді як Тайвань тестуватиме тих, хто прибуває з Китаю, з 1 січня.

Через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працюють на межі своїх можливостей.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти шикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги залишаються виснаженими.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Фактичний масштаб надзвичайної ситуації в Китаї було важко оцінити. Але дані, оприлюднені місцевою владою, свідчать про те, що вірус поширюється: з кількох міст і провінцій щодня надходять повідомлення про сотні тисяч заражень. У Шанхаї одна лікарня спрогнозувала, що половину з 25 мільйонів мешканців міста зрештою буде інфіковано.