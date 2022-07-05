Про це йдеться в офіційній заяві міністра торгівлі й туризму Австралії Дона Фаррелла.
Скасування мита на імпорт до Австралії з України є основною частиною зусиль австралійського уряду щодо подальшого поглиблення двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин.
“Це рішення, яке є частиною пакета підтримки, озвученого прем’єр-міністром за підсумками його візиту до Києва, набуває чинності 4 липня. Цей захід є аналогічним діям наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Сполучене Королівство Великої Британії”, – зазначив Дон Фаррелл.
Такі дії з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є важливими для відновлення та реконструкції України.
За словами міністра торгівлі й туризму Австралії, у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько 122 млн доларів. Відповідне рішення про скасування мита з України передбачає зниження тарифів з 5% до 0% протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. Натомість акцизні збори на паливо, алкоголь та тютюнові вироби залишаться незмінними.
“Австралія засуджує односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти українського народу”, – зазначив Дон Фаррелл.
Також він наголосив, що рішення про скасування мита з України демонструє відданість підтримці економіки України, оскільки вона має справу з руйнівними наслідками повномасштабного вторгнення РФ.
Довідка. Акцизний збір – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що входить в ціну цих товарів.
- Нагадаємо, що Європейська комісія ухвалила рішення про скасування митних платежів та податку на додану вартість на всі необхідні товари для українців.
- Також раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден затвердив скасування мита на імпорт сталі з України строком на один рік.
- Європейський парламент ухвалив рішення щодо скасування на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.