Уряд Австралії оголосив про скасування мита на імпорт з України терміном на один рік.

Про це йдеться в офіційній заяві міністра торгівлі й туризму Австралії Дона Фаррелла.

Скасування мита на імпорт до Австралії з України є основною частиною зусиль австралійського уряду щодо подальшого поглиблення двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин.

“Це рішення, яке є частиною пакета підтримки, озвученого прем’єр-міністром за підсумками його візиту до Києва, набуває чинності 4 липня. Цей захід є аналогічним діям наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Сполучене Королівство Великої Британії”, – зазначив Дон Фаррелл.

Такі дії з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є важливими для відновлення та реконструкції України.

За словами міністра торгівлі й туризму Австралії, у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько 122 млн доларів. Відповідне рішення про скасування мита з України передбачає зниження тарифів з 5% до 0% протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. Натомість акцизні збори на паливо, алкоголь та тютюнові вироби залишаться незмінними.

“Австралія засуджує односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти українського народу”, – зазначив Дон Фаррелл.

Також він наголосив, що рішення про скасування мита з України демонструє відданість підтримці економіки України, оскільки вона має справу з руйнівними наслідками повномасштабного вторгнення РФ.

Довідка. Акцизний збір – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що входить в ціну цих товарів.