Перші чотири бронетранспортери M113AS4, передані Україні, відправилися з бази RAAF Емберлі минулого тижня. Ці чотири машини, завантажені в український літак Ан-124, є першими з 14 M113AS4, які надасть Австралія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Австралії.

Пакет військової допомоги австралійського уряду складається з підтримки на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, зокрема захищені транспортні засоби Bushmaster, гаубиці M777, протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та низка особистого спорядження.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе зазначив, що партія військової допомоги є відповіддю на прямий запит міністра оборони України щодо додаткових транспортних засобів і демонструє стійку відданість Австралії народу України.

“Австралія, як і багато інших держав, засуджує триваючу необґрунтовану агресію РФ проти народу України. Наша нація підтримує Україну з початку цього незаконного конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних засобів, таких як бронетранспортери, які подорожували минулого тижня”, – зауважив Албанезе.

Поряд із перевіреними захищеними мобільними транспортними засобами Bushmaster, M113AS4 забезпечать цінну захищену мобільність для українських військ, поєднуючи подібні можливості, надані з усього світу, зазначили у Міноборони країни.

Довідка. Бронетранспортер M113AS4 — це давня бойова броньована машина ADF, призначена для транспортування піхотинців на полі бою. AS4, розроблений в Австралії, є модернізованим варіантом на основі високоефективної серії M113, яка з великим успіхом служила австралійській армії та багатьом іншим силам з 1960-х років.