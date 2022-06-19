Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Австралії.
Пакет військової допомоги австралійського уряду складається з підтримки на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, зокрема захищені транспортні засоби Bushmaster, гаубиці M777, протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та низка особистого спорядження.
Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе зазначив, що партія військової допомоги є відповіддю на прямий запит міністра оборони України щодо додаткових транспортних засобів і демонструє стійку відданість Австралії народу України.
“Австралія, як і багато інших держав, засуджує триваючу необґрунтовану агресію РФ проти народу України. Наша нація підтримує Україну з початку цього незаконного конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних засобів, таких як бронетранспортери, які подорожували минулого тижня”, – зауважив Албанезе.
Поряд із перевіреними захищеними мобільними транспортними засобами Bushmaster, M113AS4 забезпечать цінну захищену мобільність для українських військ, поєднуючи подібні можливості, надані з усього світу, зазначили у Міноборони країни.
Довідка. Бронетранспортер M113AS4 — це давня бойова броньована машина ADF, призначена для транспортування піхотинців на полі бою. AS4, розроблений в Австралії, є модернізованим варіантом на основі високоефективної серії M113, яка з великим успіхом служила австралійській армії та багатьом іншим силам з 1960-х років.
- Нагадаємо, Пентагон розглядає можливість надати Україні додаткові ракетні системи залпового вогню HIMARS. Зазначається, що Україні можуть передати ще 4 РСЗВ.
- Україна одержала від Словаччини гелікоптери типу Мі, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню “Град”. Вона і далі підтримує Україну у боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.
- Також Велика Британія може надати Україні ще більшу кількість озброєння. Сполучене Королівство розглядає можливість відправлення протикорабельних ракет.
- Раніше повідомлялось, що уряд США скерує в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, а також надаватиме “усе, що необхідне для завдання ударів по цілях на українській території, котрі вони обиратимуть”.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що не можна зупинятися у підтримці України – світ повинен допомагати їй чинити опір агресору, навіть якщо це триватиме роками.