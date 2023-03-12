Індія та Австралія поглиблюють свої безпекові та економічні зв’язки, водночас обидві країни прагнуть диверсифікувати свої експортні ринки, зміцнити ланцюжки постачань та модернізувати свої війська в умовах зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе під час першого візиту до країни з 2017 року заявив, що Індія вперше братиме участь у великих військових навчаннях Австралії та США цього року. Він також зауважив, що Австралія та Індія працюватимуть разом над чистою енергетикою, включаючи виробництво сонячних панелей.

Мій візит свідчить про прагнення мого уряду поставити Індію в центр підходу Австралії до Індо-Тихоокеанського регіону та за його межами”, — зазначив Албанезе.

Разом із США та Японією обидві країни є членами Чотиристороннього діалогу з питань безпеки, групи демократичних країн, спрямованих на протидію китайському експансіонізму. Минулого року Австралія та Індія підписали тимчасову угоду про вільну торгівлю, яка скасувала або знизила тарифи та мита на багато товарів одна одної.

Обидві країни також зацікавлені в зменшенні своєї залежності від Китаю. Під час пандемії Covid-19 дипломатична суперечка спонукала Китай — найбільшого торговельного партнера Австралії — ввести обмеження на австралійські продукти, такі як яловичина, ячмінь, вугілля та вино. Тоді як індійські та китайські війська зіштовхнулися вздовж свого спірного кордону.

Після зустрічі з Альбанезе прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив, що співпраця у сфері безпеки є важливою опорою партнерства двох країн. Він зазначив, що два лідери обговорили морську безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та посилення обміну інформацією між службами безпеки.

Станом на 2021 рік на економічному фронті Індія була шостим за величиною торговим партнером Австралії та четвертим за величиною ринком експорту товарів і послуг, але австралійський уряд хоче розвивати торгівлю.

Австралійський експорт до Індії включає вугілля та освітні послуги, проте сфери зростання можуть призвести до того, що Австралія надсилатиме важливіші корисні копалини до Індії для використання у виробництві.

Одначе, деякі відмінності між Австралією та Індією все ж необхідно згладити. Дві країни ведуть переговори про більш всеосяжну угоду про вільну торгівлю, і вони ще мають розв’язати деякі питання в таких галузях, як мобільність робочої сили і сільське господарство. Австралійські корпорації також не поспішають інвестувати безпосередньо в Індію: за даними уряду, у 2021 році до крихітного Люксембургу було спрямовано більше інвестицій з Австралії, ніж до Індії.

Обидва лідери заявили, що вони завершать переговори щодо більш комплексної угоди якомога швидше, і що сторони досягли прогресу в новій міграційній угоді.