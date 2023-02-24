Сьогодні, 24 лютого, у роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ.

Про це йдеться на сайтах уряду Австралії та уряду Нової Зеландії.

Відтак, уряд Австралії оголосив не лише про нові санкції проти Росії, але про новий пакет військової допомоги для України.

Уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на в’їзд щодо 90 фізичних осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 організацій. Під нові санкції також підпадають російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, трудові ресурси, міграцію

“Ми запроваджуємо санкції проти осіб та організацій, які здійснюють діяльність, яка має економічне та стратегічне значення для Росії або загрожує територіальній цілісності чи суверенітету України. Санкції містять у собі нові списки тих, хто підтримує пропаганду Кремля, щоб зміцнити підтримку президента Путіна та ключових гравців російської оборонної промисловості”, – йдеться у заяві уряду Австралії.

Отже, під санкції потрапили: концерн “Калашников”, один із найбільших російських виробників зброї, розробник підводних човнів “Адміралтейські верфі”, авіаційна компанія “Туполєв”, ракетне конструкторське бюро імені академіка В.П. Макєєва і “Курганмашзавод”.

Крім того, уряд Австралії також оголосив, що надасть Україні додаткові безпілотні авіаційні системи. Ці системи забезпечують розвідку, спостереження та рекогносцировку ні полі бою для.

До того ж сьогодні у Великій Британії перша ротація з близько 200 українських армійців закінчить військову підготовку за підтримки військовослужбовців Сил оборони Австралії.

Своєю чергою, уряд Нової Зеландії оголосив про санкції щодо 87 громадян РФ.

“Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією рішучою демонстрацією засудження Новою Зеландією незаконних дій РФ”, – заявила міністерка закордонних справ нової Зеландії Нанаї Махута.

Під санкції Нової Зеландії потрапили політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна. Також під санкції потрапили члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися узаконити напад на суверенітет України шляхом проведення фіктивних референдумів у незаконно окупованих регіонах України.

“Військовослужбовці, до яких ми застосували санкції, брали активну участь у повномасштабній війні проти України. Як і у випадку з нашими попередніми санкціями, вони автоматично поширюються на родичів і партнерів фігурантів списку”, – зазначається у заяві уряду нової Зеландії.