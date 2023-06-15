У четвер 14 червня парламент Австралії прийняв закон, який забороняє Росії будувати нове посольство біля будівлі парламенту, посилаючись на загрози шпигунства та політичного втручання, оскільки напруга між Росією та Австралією зростає.

Джерело: AP news

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що законодавство скасує оренду Росією території другого посольства на основі рекомендацій служб безпеки.

“Уряд отримав дуже чітку пораду щодо безпеки та ризику, пов’язаного з новою російською присутністю так близько до будівлі парламенту”, — сказав Албаніз журналістам.

Прем’єр-міністр заявив, що уряд Австралії засуджує “незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну”.

Австралія є одним із найбільш щедрих постачальників військової техніки, навчання та допомоги Україні з усіх країн за межами НАТО та посилила санкції проти Росії з початку війни в лютому 2022 року.