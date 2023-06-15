Джерело: AP news

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що законодавство скасує оренду Росією території другого посольства на основі рекомендацій служб безпеки.

“Уряд отримав дуже чітку пораду щодо безпеки та ризику, пов’язаного з новою російською присутністю так близько до будівлі парламенту”, — сказав Албаніз журналістам. 

Прем’єр-міністр заявив, що уряд Австралії засуджує “незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну”.

Австралія є одним із найбільш щедрих постачальників військової техніки, навчання та допомоги Україні з усіх країн за межами НАТО та посилила санкції проти Росії з початку війни в лютому 2022 року.