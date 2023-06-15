Джерело: AP news
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що законодавство скасує оренду Росією території другого посольства на основі рекомендацій служб безпеки.
“Уряд отримав дуже чітку пораду щодо безпеки та ризику, пов’язаного з новою російською присутністю так близько до будівлі парламенту”, — сказав Албаніз журналістам.
Прем’єр-міністр заявив, що уряд Австралії засуджує “незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну”.
Австралія є одним із найбільш щедрих постачальників військової техніки, навчання та допомоги Україні з усіх країн за межами НАТО та посилила санкції проти Росії з початку війни в лютому 2022 року.
- Уряд Австралії планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України у липні цього року.
- Сьогодні, 19 травня, Австралія ввела нові санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапили нафтова компанія “Роснефть”, золотодобувна компанія та низка банків.